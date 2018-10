Calcio Prima Categoria, il Città di Nicosia sconfitto a Caltanissetta

Cusn Caltanissetta-Città di Nicosia 2-1

Seconda sconfitta consecutiva per il Città di Nicosia, questa volta maturata fuori casa al “Palmintelli” di Caltanissetta contro il Cusn.

Dopo un buon primo tempo nel quale i biancorossi di Nicosia sono riusciti a creare azioni ed occasioni, nel secondo tempo arriva ancora una volta il calo fisico, ne approfitta il Cusn Caltanissetta, che nel giro di 5 minuti si porta in vantaggio e raddoppia con l’attaccante Amico. Il Città di Nicosia ha un’occasione per accorciare le distanze su calcio di rigore a venti minuti dalla fine, ma Smantello si vede parare il tiro dall’estremo difensore del Cusn. Il Città di Nicosia riesce comunque ad accorciare le distanze su calcio di punizione battuto in rete da Giuseppe Cantagallo.

Città di Nicosia dopo due giornate ancora a zero punti e domenica prossima affronterà fuori casa il Ravanusa, squadra della provincia di Agrigento anch’essa reduce da due sconfitte in casa con l’Armerina e fuori con la Leonfortese.