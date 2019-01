Calcio prima categoria, il Città di Nicosia sconfitto fuori casa nel derby contro la Leonfortese

Leonfortese-Città di Nicosia 3-0

Non comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per il Città di Nicosia sconfitto nettamente dalla Leonfortese nella 14ma giornata del campionato di calcio di prima categoria. Nel glorioso “Nino Carosia”, teatro di tanti storici derby tra le due formazioni, i biancoverdi guidati da mister Germanà hanno superato per 3-0 i biancorossi di mister Casale.

Le reti sono state messe a segno nel primo tempo da Rafadal Rafiù. Nel secondo tempo il raddoppio è avvenuto su calcio di rigore messo a segno da Inveninato al 55’ Ad un quarto d’ora dalla fine ancora il colored Rafadal Rafiù della Leonfortese segna la sua doppietta personale e porta sul 3-0 la sua squadra. La Leonfortese corona un’ottima prestazione del collettivo con un risultato rotondo, aggiudicandosi anche il secondo derby stagionale con i rivali del Città di Nicosia.

Terza sconfitta consecutiva, ottava stagionale, per il Città di Nicosia rimasto inchiodato a 14 punti e lontano dalla zona play-off. La Leonfortese con 27 punti invece continua a lottare nelle zone alte della classifica.

Nel prossimo turno il Città di Nicosia tornerà a giocare in casa contro il Cusn Caltanissetta fanalino di coda del campionato con 4 punti, all’andata i biancorossi vinsero a tavolino anche se sul campo i nisseni si affermarono per 2-1. Per la Leonfortese match fuori casa contro il Ravanusa, squadra sesta in classifica con 17 punti, all’andata i biancoverdi vinsero per 3-2.