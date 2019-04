Calcio prima categoria, il Città di Nicosia supera in casa il Villarosa e vede la salvezza più vicina – VIDEO

Città di Nicosia alla ricerca della vittoria per guardare ancora con speranza alla salvezza, di fronte nella terz’ultima giornata del campionato di calcio di prima categoria il Villarosa ormai salvo e senza alcuna velleità per questo finale di campionato.

Partita noiosa nel primo tempo da segnalare al 29’ un colpo di testa di Mazza su cross di Plumari finito di poco alto sopra la traversa. Un minuto dopo Palermo serve Gagliano in area avversaria, il centrocampista solo davanti al portiere spedisce tra le braccia di Fiorino che para in due tempi. La prima frazione di gioco si chiude con un’azione pericolosa degli ospiti, Khalfoumi si invola in area biancorossa, il suo tiro è parato in tuffo da Messina, la pala respinta viene braccata da Lo Dico il cui tiro però viene messo in angolo da Plumari.

Nella ripresa dopo tre minuti Gagliano lancia in area Conticello, il difensore si gira bene, ma il suo tiro si infrange sul palo alla sinistra di Fiorino. Al 51’ Palermo si invola da solo in area, ma il suo tiro viene spizzicato in angolo da Buccheri. Dopo un minuto ancora Palermo sul vertice destro del fronte d’attacco crossa in area, Gagliano stoppa bene, tira, ma il suo sinistro è respinto da Fiorino. Sul cambio di fronte in contropiede il Villarosa si presenta solo in area di rigore biancorossa con Cordaro, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 56’ il Città di Nicosia passa in vantaggio, Palermo approfitta di un errore difensivo del Villarosa e mette la palla in rete. Al 67’ Il Villarosa pareggia, Fiorella al limite dell’area del Città di Nicosia soffia il pallone a Burrafato entra in area e solo davanti al portiere segna spiazzando Messina. Passa appena un minuto ed avviene uno scambio al limite dell’area del Villarosa tra Conticello e Biondi, l’attaccante entra in area tira, il pallone è intercettato da Stimolo che lo appoggia in rete. Al 70’ Di Stefano trova in area libero Palermo, ma il tiro dell’attaccante viene messo in angolo da Cammarata.

Vittoria fondamentale per il Città di Nicosia che con questi tre punti sale a quota 20 è terz’ultimo ad un solo punto dall’Agira fuori dalla zona play-out. Nei prossimi due match il Città di Nicosia affronterà fuori casa l’Atletico Aragona con 31 punti fuori dalla zona play-off e lontano dalla zona play-out e successivamente l’Armerina, prima in campionato, che il prossimo anno disputerà il torneo di Promozione.

Tabellino:

Città di Nicosia-Villarosa 2-1

Città di Nicosia: Messina, Burrafato (74’ Campione), Plumari (46’ Piras), Gagliano (75’ Sillicato), Timpanaro, Conticello, Biondi, Marassà, Mazza (58’ Di Stefano), Palermo (82’ Vitale), Stimolo. A disposizione: Pantuso. Allenatore: Casale

Villarosa: Fiorino, Cammarata, Piampiano (75’ Romano), Rizzo, Cordaro, Del Riccio (58’ Livolsi), Fiorella, Farella, Lo Dico, Khalfouni, Buccheri. Allenatore: Folisi.

Arbitro: Gambacurta di Enna.

Marcatori: 56’ Palermo (N), 67’ Fiorella (V), 68’ Stimolo (N).