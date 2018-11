Calcio Prima Categoria, rinviato l’incontro tra il Città di Nicosia e MasterPro

Secondo rinvio per l’incontro di calcio di Prima categoria tra il Città di Nicosia e la MasterPro di San Cataldo, match valido per la quarta giornata del campionato di calcio. La partita doveva giocarsi l’1 novembre alle 15.30 allo Stefano La Motta.

Il primo rinvio è stato necessario a causa dello svolgimento del Gran Premio Città di Nicosia di karting. Questo secondo rinvio si è reso necessario a causa del maltempo che da due giorni ha reso il terreno di gioco dello Stefano La Motta impraticabile. Inoltre è stato emanato dalla Protezione civile l’allerta meteo arancione.

Nelle prossime ore si conoscerà la data e l’orario di svolgimento del match. Nel frattempo il Città di Nicosia si prepara per la trasferta domenicale di Raffadali, dove incontrerà i giallorossi dell’Angelo Cuffaro, attualmente primi in classifica in condominio con la Leonfortese.

Il Città di Nicosia dopo aver ottenuto a tavolino i primi tre punti della stagione, ha abbandonato l’ultimo posto in classifica.