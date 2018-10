Calcio serie D, brutta sconfitta del Troina a Locri – VIDEO

Ancora una sconfitta fuori dalle mura amiche per il Troina di mister Boncore a Locri nella quarta giornata del campionato di calcio di serie D.

La partenza è favorevole al Troina che già al 10’ con Musso grazie ad un rimpallo poteva portarsi avanti. Il primo gol arriva al 14’, Panitteri raccoglie un rinvio difettoso della difesa siciliana e scocca un tiro che Fania “sporca” andando a realizzare l’1-0. La reazione del Troina non è neanche di quelle veementi ed anzi Caruso in ripartenza poteva fare male. L’azione più importante sull’asse Adeyemo-Moudoumbou che esalta Strumbo.

La ripresa continua a far vedere un buon Troina che al 18’ ha l’occasione d’oro. Coluccio tocca di mano in area e Catalli, ottima direzione, dà rigore. Ferreira dal dischetto, però, si fa ipnotizzare da Maraolo che cancella alcune incertezze precedenti in uscita. La partita prosegue quindi con il Troina che tiene la sfera, ma non trova sbocchi. Come sette giorni prima entra in campo De Marco che con due discese sulla sinistra al 44’ ed al 48’ insacca una doppietta che fa letteralmente impazzire di gioia la tifoseria di casa.

Ancora una sconfitta fuori casa per il Troina, tropo pesante il risultato rispetto a gioco espresso in campo. La squadra di Boncore si trova ora con 4 punti al 15mo posto in piena zona play-out. Domenica prossima i rossoblu affronteranno in casa il Gela attualmente terzo in classifica con 8 punti.

Tabellino

Locri-Troina 3-0

Locri: Maraolo , Coluccio, (80′ Comito), Fania, Caruso (87′ De Marco), Pirrone (74′ Bruzzese), Pagano, Strumbo, Condomitti, Pannitteri.

A disposizione: Pellegrino, Binetti, Varricchio, Libri, Tedesco, De Luca.

Allenatore: Scorrano.

Troina: Zummo, Carbone (24′ Ceesay), Bonfini, Saba, Ruano, Pantò, Boscaglia(46′ Lo Cascio), Moudoumbou, Musso, (71’ Fiore), Piyuka (46’ Ferreira), Adeymo.

A disposizione: Saluzzo, Sidibe. Lombardo, Raia, Daqune.

Allenatore: Boncore

Marcatori: 14’ Fania, 89’ e 93’ De Marco

Arbitro: Catallo (Frosinone). Assistenti: Landoni-Ravero (Milano-Lodi)