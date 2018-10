Calcio serie D, finisce con uno scarno pareggio senza reti il match tra Città di Messina e Troina – VIDEO

Termina con un pareggio senza reti il match tra il Città di Messina ed il Troina arriva il secondo punto stagionale conquistato in cinque partite (Mercoledì recupero a Roccella). Nei primi 45 minuti i padroni di casa di Giuseppe Furnari tengono bene il campo e confezionano almeno due nitide occasioni per sbloccare il match.

Il secondo tempo non viene giocato sugli stessi ritmi della prima frazione di gioco tempo e un discreto Troina impegna in più di un’occasione l’ottimo Paterniti.

La classifica di certo non può soddisfare, ma nelle ultime due uscite il Città pare aver invertito la rotta con un maggiore equilibrio e la giusta concentrazione per riscattare l’attuale ultimo posto. Settimana cruciale in questo senso quella che aspetta Furnari e i suoi, con 2 partite tra Mercoledì e Domenica dove Roccella e Sancataldese rappresentano due importanti banchi di prova.

In classifica il Città di Messina rimane all’ultimo posto, ma con una partita da recuperare mercoledì contro il Roccella. Il Troina di mister Boncore con 8 punti si trova in un “gruppone” di altre sei formazioni a ridosso della zona play-off e domenica prossima affronterà in casa il Poetici. La squadra campana ha otto punti come i rossoblu.

Tabellino:

Città di Messina-Troina 0-0

Città di Messina: Paterniti, Fofana (58’ Crucitti), Cannino, Berra, Trevizan, Bombara, Cangemi (72’ Calcagno), Cardia, Galesio (54’ Codagnone), Ferraù (46’ Nicosia), Di Vincenzo (81’ Graziano). A disposizione: Amella, Quintoni, Feuillassier, Bonamonte. Allenatore: Furnari

Troina: Polizzi, Lo Cascio, Raia (62’ Bonfini), Saba, Ruano (62’ Pantò), Sibide, Ceesay, Moudoumbou (65’ Boscaglia), Musso (65’ Ferreira), Piyuka, Adeyemo. A disposizione: Sallusso, Giamblanco, Zappalà, Daqoune, Fiore. Allenatore: Aiello

Arbitro: Crescenti di Trapani