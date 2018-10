Calcio serie D, pareggio casalingo per il Troina contro il Castrovillari – VIDEO

Primo pareggio stagionale per il Troina contro un buon Castrovillari. Il Castrovillari parte alla grande e passa in vantaggio al 14′: fallo di Lo Cascio su Pandolfi e calcio di rigore trasformato da Mattia Gallon. Il Troina è sorpreso dalla velocità dei rossoneri, che continuano ad attaccare. Al 17′ traversa di Gallon e ancora lo scatenato attaccante serve Luca Pandolfi, che conclude appena fuori. I padroni di casa si scuotono al 23′ con un colpo di testa di Musso, che finisce di poco fuori. Ma alla mezzora il Castrovillari è nuovamente pericoloso e il tiro-cross di Giovanni Lavrendi costringe Ruano a un prodigioso intervento per evitare lo 0-2. Il Troina pareggia al 43′ con Musso, servito da Adeyemo.

Nella ripresa, il Troina scende in campo con un atteggiamento diverso. Al 58′ una conclusione di Musso viene salvata sulla linea dai difensori del Castrovillari. La replica dei rossoneri al 66′ con un tiro di Pandolfi parato da Zummo. Poi sale in cattedra il portiere degli ospiti, Galluzzo, che neutralizza i tiri di Carbone, Adeyemo e Ferreira.

Tabellino:

Troina-Castrovillari 1-1

Troina: Zumm, Lo Cascio (90′ Fiore), Bonfini, Ruano Castellanos, Pantò, Procida, Didiba, Saba, Adeyemo, Piyuka (67′ Carbone), Musso (67′ Ferreira da Luz).

A disposizione: Salluzzo, Correa, Boscaglia, Zappalà, Guerra, Lombardo, Intili, Ceesay.

Allenatore: Boncore.

Castrovillari: Galluzzo, Corsaro (90′ Siano), Ungaro, Lomasto, Indelicato, Forgione, Catinali, Ielo (73′ Lanza), Lavrendi, Pandolfi (79′ Della Guardia), Gallon (90′ Finocchiaro).

A disposizione: Canale, Andreoli, Federico, Ennin, Grimaldi, Castilla, Simonetti, Puntoriere, Migliarotti.

Allenatore: Ferraro.

Marcatori: 14′ Gallon (C), 43′ Musso (T).