Calcio serie D, tonfo del Troina a Torre del Greco – VIDEO

Allo stadio “Liguori” di Torre del Greco i padroni di casa della Turris hanno ospitato il Troina, gara valida per il secondo turno del campionato di Serie D girone I. I corallini al debutto sono incappati in un pesantissimo ko contro il Roccella, quattro a uno, dunque vogliosi di riscatto tra le mura amiche contro un Troina che all’esordio ha superato per due reti a una l’Acireale.

I corallini passano subito in vantaggio, quando al 12′ Auriemma porta avanti la Turris con la sua rete. I padroni di casa non si accontentano e al 31′ trovano il raddoppio; azione di contropiede con Longo che a tu per tu con il portiere avversario non fallisce il colpo del 2-0. Nel finale di primo tempo, giunti al 44′, il Troina accorcia le distanze, con Lo Cascio che segna sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nel secondo tempo, il Troina cerca con insistenza il pareggio, non risultando però cinico in zona gol. La Turris chiude i conti al 42′, con Celiento che segna direttamente su calcio di punizione. La gara termina sul punteggio di 3-1, con i corallini che centrano il primo successo del proprio campionato.

Nel prossimo turno il Troina tornerà a giocare in casa contro il Castrovillari, la squadra calabrese ha attualmente in classifica 2 punti, frutto di due pareggi.

Tabellino:

Turris-Troina 3-1

Turris: D’Inverno; Esempio, Auriemma, Aliperta (75′ Franco), Lagnena, Di Nunzio, Vacca, Leone, Longo (90′ Signorelli), Cunzi (62′ Celiento), Messina (88′ Pizza). A disposizione: Casolare, Federico, Marotta, Formisano, Guarracino. Allenatore: Grimaldi.

Troina: Zummo; Lo Cascio (46′ Ferreira), Bonfini, Saba, Pantò, Procida (83′ Ruano), Ceesay (46′ Carbone), Moudoumbou (83′ Sidibe), Musso, Piyuka, Adeyemo. A disposizione: Salluzzo, Boscaglia, Gomes, Daqoune, Zappalà. Allenatore: Boncore.

Arbitro: Caputi di Livorno (Sabatino-Cleopazzo).

Marcatori: 12′ Auriemma, 30′ Longo, 45′ Lo Cascio, 84′ Celiento