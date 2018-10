Calcio serie D, tonfo interno del Troina contro il Portici – VIDEO

Il Troina capitola in casa e lascia la posta in palio al Portici. Caduta rovinosa per gli uomini di Boncore che perdono per 1-2 tra le mura amiche del “Silvio Proto”.

Nel primo tempo al 6′ ci provano gli ospiti, ma Marzano non trova la via della rete dopo un corner. Al 17′ gli ospiti passano in vantaggio: dal dischetto è Sorrentino a trasformare un calcio di rigore fischiato precedentemente dall’arbitro. Al 25′ traversone in area di Lo Cascio ma il portiere ospite esce e fa sua la palla. Al 40′ grandissima punizione di Piyuka, ma il portiere ospite, Marone, compie un autentico miracolo e toglie dal sette la palla del possibile pareggio. Al 44′ errore in disimpegno della difesa di casa, Onda scappa sulla destra, va sul fondo, palla indietro a centro area per Sorrentino che segna il secondo gol per il Portici.

Nel secondo tempo al 51′ su un calcio d’angolo è Sidibe a svettare più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto. Al 52′ ci prova Adeyemo, ma il portiere ospite fa sua la palla senza difficoltà. Al 65′ annullato gol ai padroni di casa per una spinta su calcio d’angolo. All’87’ accorciano i padroni di casa con il gol del neo entrato Fiore. Un minuto dopo espulso Saba per il Troina.

Tabellino:

Troina-Portici 1-2

Troina: Polizzi, Lo Cascio, Bonfini, Saba, Ruano, Pantò (57′ Guerra), Ceesay (47′ Sidibe), Joss, Musso, Piyuka (66′ Carbone, 80′ Fiore), Adeyemo. A disposizione: Saluzzo, Boscaglia, Raia, Zakaria, Zappalà. Allenatore: Boncore.

Portici: Marone, Boussada (51′ Cardinale), Salimbè, Nappo, Sall, Cretella, Sorrentino (79′ Grieco), Marzano (69′ Vaccaro), D’Angelo, Onda (58′ Carrafiello), Panico. A disposizione: Antico, Marrella, La Torre, Pelleca. Allenatore: Chianese.

Arbitro: Pistarelli di Fermo.

Marcatori: 17′ rig. Sorrentino (P), 44′ Sorrentino (P), 87′ Fiore (T).