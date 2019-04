Calcio serie D, un buon Troina super in casa un’inconsistente Messina

Bella vittoria del Troina nella 30ma giornata del campionato di calcio di serie D. Gli uomini di Boncore hanno superato in casa con il minimo scarto il Messina di Biagioni, reduce da una prestazione maiuscola nella semifinale di Coppa Italia di serie D.

Al 6′ il Troina passa in vantaggio con Sidibe servito da Buffa. Il Messina si fa vedere al 36’ su cross di Cocimano, ci prova Arcidiacono, ma il suo destro termina fuori.

Nel secondo tempo 49′ Musso mette fuori da pochi metri. Al 59’ clamorosa il Troina sfiora ilo raddoppio, Saba colpisce l’incrocio con un tiro da 25 metri. Ci prova ancora Saba che al 71′ colpisce una traversa. All’89’ viene espulso Traditi per doppia ammonizione.

Il Troina ha giocato meglio del Messina ed ha meritato la vittoria. Troina con 46 punti in piena lotta per i play-off. Per il Messina tutto da rifare in chiave salvezza, è ancora fuori dalla zona play-out, ma con la Sancataldese a due punti.

Tabellino:

Troina-Messina 1-0

Troina: Serenari, Lo Cascio, Bonfini, Saba, Ruano, Sidibe, Boscaglia, Moudoumbou, Musso (90′ Finocchiaro), Adeyemo, Buffa (19′ Daqoune). A disposizione: Salluzzo, Giamblanco, Ferreira, Concorso, Gomes, Toure, Romeo. Allenatore: Boncore.

Messina: Meo, Biondi, Aldrovandi, Traditi, Sambinha (79′ Ba), Ferrante, Arcidiacono, Selvaggio (51′ Marzullo), Amadio (79′ Pirrone), Cocimano, Catalano. A disposizione: Lourencon, Barbera, Dascoli, Mancuso, Carini. Allenatore: Biagioni.

Arbitro: Munerati di Rovigo.

Marcatori: 6′ Sidibe.