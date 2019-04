Campione commissario Forza Italia provincia di Enna: “Promuovere tavolo del centro-destra in vista delle elezioni provinciali”

In occasione dell’incontro promosso a Leonforte dal commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione alla presenza dell’assessore regionale Edy Bandiera e del capogruppo all’Ars Giuseppe Milazzo sulle iniziative politiche da promuovere per le prossime elezioni europee e le competizioni provinciali previste per giugno.

I presenti hanno dato mandato all’attuale commissario provinciale di promuovere un tavolo dei partiti del centro destra per promuovere una riflessione comune in occasione delle prossime elezioni provinciali. “Forza Italia – ha detto Campione – è la più grande area moderata del centro-destra, spetta a noi promuovere tutte le convergenze politiche possibili per avere nostri rappresentanti in occasione delle prossime elezioni provinciali, occorre promuovere la massima unità, coerenza e lealtà politica tra le forze del centro-destra, presto organizzeremo un incontro programmatico”.

Durante l’evento è pure emerso il pieno sostegno alle iniziative politiche promosse da parte del coordinatore regionale di Forza Italia, l’on. Gianfranco Miccichè.