Campione (Forza Italia): “Risolvere la problematica in merito alla strada provinciale 7/a grazie all’impegno dell’assessore Falcone”

“In merito alla strada provinciale 7/a chiusa al transito con l’ordinanza provinciale n. 26 del 10 dicembre 2018 tengo a sottolineare che è stato predisposto dall’assessorato regionale alle Infrastrutture con l’interessamento dell’assessore Marco Falcone un finanziamento di 300 mila euro per il ripristino della transitabilità della strada 7/a, un tratto viario di notevole importanza per i collegamenti che garantisce, sollecito pertanto l’ente del Libero Consorzio di Enna a predisporre in tempi brevi gli adempimenti burocratici e progettuali previsti per la realizzazione dell’intervento di manutenzione, non è da escludere che l’ assessore Falcone possa la prossima settimana recarsi sul luogo per conoscere gli adempimenti previsti e fare un sopralluogo, faccio appello ai sindaci del circondario di promuovere un’azione comune al fine di risolvere in tempi brevi la problematica sollecitando ulteriormente i soggetti competenti.“

Lo rende noto il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione.