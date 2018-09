Capizzi, festa di quartiere in via Gradda

Nella serata del 15 settembre per la prima volta è stata organizzata una festa di quartiere che ha visto partecipare tutti i residenti della via Gradda, nonché, quelli che per motivi vari non lo sono più.

Si sono ritrovati intorno ai tavoli, grandi e giovani i quali al ritmo della fisarmonica hanno intonato vecchie e nuove canzoni.

Il presidente e organizzatore, il fabbro Giacomo Fatati, nel suo discorso di chiusura ha rimarcato l’importanza di questi eventi, i quali possono fare da legante per i giovani avvicinandoli alla cultura della loro comunità.