Capizzi, il consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018

Il consiglio comunale di Capizzi nella seduta del 9 ottobre ha approvato il Dup ed il Bilancio di previsione 2018 con 8 voti a favore (gruppo di maggioranza) e 3 contrari (gruppo di minoranza). L’importante strumento finanziario era stato approvato dalla giunta capitina nel mese di luglio.

Tra le novità introdotte spiccano le iniziative inserite nel programma elettorale dei primi 100 giorni presentato dal sindaco nel corso della recente competizione elettorale: bonus bebè, borse di studio per studenti meritevoli, esonero dal pagamento del buono mensa e dell’abbonamento scuolabus per il 3° figlio frequentante l’istituto comprensivo di Capizzi. Previsto anche un contributo per una manifestazione da organizzare a cura del Circolo Musicale S. Giacomo di Capizzi e della Compagnia Vetturale di Capizzi.

Una importante iniziativa inserita nel bilancio, prevede l’istituzione di un corso di formazione di 40 ore per gli ausiliari del traffico e supporto alla Polizia municipale, il cui avviso è stato già emanato e scade a fine mese. Nello strumento finanziario sono state altresì previste le somme per quattro assunzioni con rotazione bimestrale di ausiliari del traffico nei 6 mesi di maggiore necessità, in genere corrispondenti con i mesi estivi consentendo l’impiego di 12 unità annuali. La graduatoria avrà validità per tutta la durata del mandato elettorale.

Di particolare rilievo l’impegno assunto dal sindaco in consiglio che prevede la ricerca idrica in località S. Salvatore al fine di ridurre le tariffe idriche, così come previsto nel programma elettorale, da realizzarsi entro questo mese e l’avvio di piccoli interventi manutentivi in alcune strade esterne di particolare interesse per l’intera collettività.