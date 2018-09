Capizzi, il gruppo consiliare “Coerenza e Libertà” chiede l’attivazione dei cantieri di servizi

Con una nota inviata al sindaco di Capizzi, l’ex sindaco Giacomo Leonardo Purrazzo oggi consigliere comunale, a nome del gruppo consiliare “Coerenza e Libertà” chiede all’amministrazione comunale capitina di porre in essere tutti gli atti necessari per poter attivare nel Comune di Capizzi i cantieri di servizi e dare la possibilità ad alcuni cittadini di poter usufruire di tale forma di aiuto economico attivato dalla Regione Siciliana, evitando la revoca del decreto di finanziamento.

La giunta Purrazzo nel mese di maggio 2018, attraverso un delibera aveva approvato il bando per i cantieri di servizi. Dopo la pubblicazione del bando erano pervenute in comune 13 istanze, ma successivamente, per vari motivi, 12 di questi richiedenti avevano rinunciato ed uno non aveva presentato l’Isee. Per questi motivi il 31 luglio di quest’anno con una determina dirigenziale il Comune di Capizzi comunicava all’assessorato regionale delle Politiche sociali il non utilizzo della somma di 21.906,28 euro, assegnata al Comune di Capizzi il 16 maggio, per l’avvio dei cantieri di servizio.

Il 30 agosto l’assessore regionale con un decreto ha modificato la direttiva assessoriale del 26 luglio, tenuto conto che “il fine istituzionale della misura in parola è il sollievo della disoccupazione e l’aiuto economico alle famiglie più emarginate o svantaggiate”, ammettendo alla selezione anche i soggetti in possesso di depositi bancari entro il limite dei 5.000 euro. Questo nuovo provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione Siciliana il 7 settembre ed è divenuto efficace il giorno dopo.

Per il gruppo “Coerenza e Libertà” è fondamentale, nell’attuale momento storico in cui diverse famiglie vivono una situazione di grave crisi economica, attivarsi al fine di reperire risorse spendibili per le fasce più deboli della popolazione.