Capizzi, il sindaco sottoscriverà un protocollo d’intesa per lo sviluppo del turismo esperienziale

La giunta municipale di Capizzi nella seduta del 20 settembre ha autorizzato il sindaco a sottoscrivere un protocollo di intesa con il gruppo Costa Med con sede a Malta, per l’attuazione di programmi rivolti al turismo esperienziale, ovvero un nuovo tipo di formula turistica che mira a coinvolgere emozionalmente il turista durante il suo viaggio.

In pratica si vogliono incrementare le presenze turistiche nel piccolo centro nebroideo ed a tale scopo verrà sottoscritto il protocollo di intesa.

Soddisfatto si dichiara il sindaco Leonardo Principato Trosso, che vede nel turismo esperienziale una opportunità da cogliere al volo. L’operazione, a costo zero per l’ente, porterà benefici in termini economici alla popolazione e contribuirà all’attuazione del progetto di rilancio turistico alla base del programma politico della nuova amministrazione.