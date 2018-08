Capizzi, la Regione ha finanziato i lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Sanzo

Con una nota il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, annuncia con soddisfazione che, a meno di due mesi dall’insediamento della nuova giunta, il Comune di Capizzi ottiene un altro finanziamento.

L’Assessorato Regionale all’Istruzione ed alla Formazione con il decreto dirigenziale 3695 ha finanziato i lavori di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza nell’edificio che ospita i locali della scuola media “L. Sanzo” di Capizzi per un importo complessivo di 49.890 euro.

Il sindaco Leonardo Principato Trosso ringrazia l’assessore Lagalla per l’accoglimento della richiesta da parte dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Capizzi attualmente non dispone dei fondi sufficienti a fare fronte all’intervento, l’assessorato ha disposto il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza e saranno immediatamente eseguiti al fine di eliminare pericoli per la popolazione scolastica che così potrà frequentare regolarmente il plesso sin dal primo giorno di scuola.

“Sottolineo come in meno di due mesi dall’insediamento la mia amministrazione sia stata capace di intercettare due finanziamenti a valere sul fondo per l’edilizia scolastica per oltre 2.000.000 di euro non tralasciando tuttavia di ricercare finanziamenti di minore entità che servono a soddisfare esigenze di carattere immediato e dare quindi soluzione ai problemi quotidiani. – afferma il primo cittadino di Capizzi – Gli uffici saranno attivati anche in questo periodo al fine di giungere all’affidamento dei lavori entro il termine previsto di 30 giorni ed evitare la revoca del finanziamento come peraltro già avvenuto per i due interventi di miglioramento sismico della scuola primaria e secondaria di primo grado, i cui finanziamenti furono revocati dal MIUR il 6 giugno 2018 proprio perché i lavori non furono appaltati in tempo utile”.