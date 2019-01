Capizzi, scuole chiuse il 7 e l’8 gennaio

Effettuata ricognizione dello stato dei luoghi, il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di Capizzi nei giorni 7 e 8 gennaio.

Chiusura resasi necessaria per consentire le operazioni di sgombero e messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato dove vi è una presenza notevole di neve che rende impraticabili le stesse specie nelle ore mattutine e serali per formazione di ghiaccio.