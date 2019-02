Capizzi, su proposta della giunta una copia della Costituzione verrà consegnata ai giovani maggiorenni

Nella seduta di giovedì 21 febbraio, la giunta comunale di Capizzi ha deliberato un atto di indirizzo affinchè venga consegnata a tutti i cittadini residenti, che raggiungono la maggiore età, una copia della Costituzione Italiana.

Un semplice gesto che vuole essere un modo per avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro paese. Un avvertito bisogno di tramandare alle nuove generazioni i valori e i diritti di cittadinanza racchiusi nella Carta Costituzionale.

La lettura della Costituzione è una occasione di riflessione e approfondimento dei principi in essa contenuti, quali il valore della pari dignità e delle pari opportunità di tutti i cittadini, della libertà, della giustizia e dell’uguaglianza democratica, principi cardine per ogni cittadino per costruire una società migliore in cui tutti i diritti vengano riconosciuti.

Un gesto simbolico che vuole consegnare ai nostri ragazzi un pezzo fondamentale della nostra storia e allo stesso tempo il vero futuro del nostro paese.