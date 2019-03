Celebrazione della Giornata mondiale dell’Acqua 2019 alla sala Cerere di Enna

Giornata ricca di emozioni per gli oltre 200 alunni che, assieme ad insegnanti e genitori, hanno partecipato alla “Giornata Mondiale dell’Acqua – 2019” presso la sala “Cerere” di Enna, manifestazione organizzata dall’Università “Kore” con la collaborazione di: dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, Sias regionale, Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Enna, Comune di Enna, ufficio del commissario straordinario Srr, Enna Euno, Ato Idrico, AcquaEnna ed Accademia Pergusea.

Questa ricorrenza, celebrata ogni 22 marzo, fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per riflettere sui problemi mondiali relativi alle risorse idriche; quest’anno il tema centrale è “Non lasciando nessuno dietro”.

Ad aprire i lavori è stato l’assessore comunale Francesco Colianni, che ha portato i saluti del sindaco Maurizio Dipietro, comunicando ai presenti la necessità da parte di tutti di avere cura della risorsa idrica. Interessante anche il contributo del dirigente scolastico del “De Amicis” Filippo Gervasi che ha lanciato la proposta di eliminare la plastica dalla mensa scolastica ed ha invitato il Comune ad inserire nelle scuole anche un distributore di acqua potabile alla spina; ciò porterebbe ad una buona riduzione di rifiuti di plastica (1 kg di PET, che equivale a circa 25 bottiglie, consuma 2 chili di petrolio e 17,5 litri di acqua, senza contare l’emissione di gas serra). Si sono poi susseguiti i contributi di Gianfranco Gravina di AcquaEnna, di Rosario Colianni medico scolastico dell’Asp 4, di Luigi Neri dirigente del servizio informativo Agrometeorologico della Regione Siciliana (Sias) che ha trattato la relazione tra acqua, agricoltura e meteorologia. A parlare è stato anche Vito Restivo che, oltre a far parte del Sias, è il referente siciliano dell’associazione L.V.I.A. (Lay Volunteers International Association), emozionando i presenti con il racconto della sua pluriennale esperienza in Africa a sostegno dei popoli che vivono a sud del Sahara, a cui viene ancora negato il diritto all’acqua.

“L’ONU, nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, chiede al mondo un impegno politico e di cittadinanza attiva al fine di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” ricorda Rosa Termine, biologa della Kore, che ha anche portato i saluti del Commissario del Libero Consorzio Comunale Ferdinando Guarino che per altri impegni istituzionali non è riuscito ad essere presente. Ai partecipanti è stato inoltre presentato il progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “Tutti per l’Acqua. L’Acqua per Tutti”, che la Kore conduce da oltre un decennio presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado degli Istituti Comprensivi “E. De Amicis”, “F.P. Neglia –N. Savarese” e “Santa Chiara”, diretti rispettivamente da Filippo Gervasi, Marinella Adamo e Maria Concetta Messina.

Però, i veri protagonisti della manifestazione sono stati gli studenti (guidati dai loro insegnanti) che, con gli elaborati sull’acqua frutto delle loro riflessioni, hanno sottolineato l’importanza della risorsa idrica e la necessità di rispetto e tutela. Gli scolari hanno, inoltre, attuato una raccolta di fondi che sono stati consegnati a Vito Restivo della L.V.I.A. per essere utilizzati in Tanzania per contribuire a garantire l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Infine, gli studenti per l’impegno profuso sono stati designati “Ambasciatori dell’Acqua” con la consegna loro di un attestato.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Manuela Bonaffini, Eliana Fiammetta, Eleonora La Paglia e Agnese Perna, studentesse di Scienze della Formazione Primaria dell’Università “Kore” tirocinanti presso le Scuole partecipanti.

Le attività sulla risorsa idrica continueranno il prossimo 22 marzo alle ore 15 presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione della Kore con il seminario “Giornata Mondiale dell’Acqua: Non lasciando nessuno dietro”.