Centuripe, arrestati dai carabinieri due operai palermitani

I militari della Stazione Carabinieri di Centuripe, traevano in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso due operai palermitani rispettivamente di 52 e 43 anni.

Su richiesta telefonica al 112, veniva segnalato un furto ad Agira di otto “batterie tampone” necessarie all’alimentazione delle celle ripetitrici dell’operatore telefonico “Vodafone”, che dalla localizzazione del sistema GPS risultavano trovarsi a Centuripe, presso la contrada Monte Principe dove si supponeva un ulteriore furto in atto.

I militari raggiunto il luogo segnalato notavano un autoveicolo pick-up di colore bianco sospetto che percorreva la provinciale 24b in direzione di Catenanuova; fermato l’autoveicolo, i carabinieri trovavano i due soggetti a bordo del mezzo con la refurtiva, nonché ulteriori 12 “batterie tampone” di diversa provenienza.

Il tempestivo intervento posto in essere dai militari permetteva di reprimere la condotta criminosa dei due palermitani che, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dopo l’arresto venivano posti in libertà, poiché incensurati.