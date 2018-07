Cerami, arrestato dai carabinieri un uomo per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio del 16 luglio i Carabinieri della Stazione di Cerami hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo 40 enne di Cerami, coniugato, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Verso le ore 15, i militari intervenivano presso l’abitazione dei coniugi, dove accertavano che il marito, in preda all’ira scatenatasi per futili motivi, aveva aggredito la propria moglie, picchiandola e procurandole lesioni. Era proprio la donna che, mentre l’aggressione era ancora in corso, riusciva a richiedere telefonicamente l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che giungeva in brevissimo tempo, intervenendo pertanto nella flagranza della commissione del reato.

Le prime indagini, avviate immediatamente dopo l’intervento, consentivano di accertare che la donna, nel corso degli ultimi anni, era stata vittima di episodi analoghi o addirittura più gravi, per quanto mai formalmente denunciati alle forze di polizia, risultando vittima di minacce di morte, parole offensive e percosse, spesso commessi dal coniuge in stato di alterazione da ebbrezza alcolica. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso un’abitazione nella sua disponibilità in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dove permarrà a disposizione della stessa in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.