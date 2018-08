Cerami, si sono aperti i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo – VIDEO

Si è svolta a Cerami l’1 agosto la cerimonia di apertura dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo organizzati dall’omonima confraternita la seconda domenica di agosto.

L’evento si è svolto sul sagrato della chiesa della Madonna del Carmine. Durante la serata sono stati presentati alcuni eventi inseriti nel calendario dei festeggiamenti; l’itinerario artistico-culturale “In flore Carmeli” tra storia e devozione, origine e diffusione del culto della Madonna del Carmelo a Cerami.; “Nel segno di Maria”, terza edizione dell’infiorata.

E’ stato proiettato il trailer ufficiale dei festeggiamenti 2018. La serata è stata allietata dal corpo bandistico Giuseppe Verdi di Cerami diretto meravigliosamente dal maestro Gaetano Manuele, che ha eseguito i brani “Viva la bella Regina del cielo” (col coro parrocchiale Sant’Ambrogio di Cerami), le marce sinfoniche Armida, Baucinella e armonie pugliesi.

Durante l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert è stato offerto un mazzo di fiori alla Madonna posta sulla facciata della chiesa e a conclusione della serata all’interno della chiesa sono stati scesi i simulacri di San Simone Stock e della Madonna del Carmelo (pregevole scultura in legno della Val Gardena), per essere posizionati sul fercolo per la processione del 12 agosto.

All’evento sono intervenuti il sindaco e il parroco di Cerami.