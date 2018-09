Chiarimenti da parte dell’Oasi di Troina sul pagamento dei dipendenti, l’Associazione smentisce la chiusura dell’Istituto

L’Associazione Oasi Maria SS. di Troina in merito alle informazioni diffuse sulla carta stampata e sulle testate giornalistiche televisive e che fanno riferimento al ritardo dei pagamenti e la paventata chiusura dell’Istituto, comunica quanto segue:

dall’entrata in vigore dell’accordo convenzionale (marzo 2017 con effetti a partire dal 1 gennaio 2016) ad oggi, sono trascorsi 18 mesi. In tale contesto temporale sono stati pagati 20 mensilità e le due tredicesime;

nel mese di marzo del 2017 i dipendenti avevano un arretrato stipendiale di sette mensilità che ad oggi si è ridotto a quattro mensilità.

la quota di pertinenza dell’Assessorato della Salute (erogata per competenza territoriale tramite l’ASP di Enna) è stata pagata regolarmente e puntualmente, consentendo di fatto di poter pagare le 20 mensilità più le due tredicesime;

la quota di competenza a carico dell’Assessorato alla Famiglia ( ovvero la remunerazione per le prestazioni socio-assistenziali erogate dall’Istituto per il triennio 2016/2017/2018 come da accordo convenzionale), allo stato attuale è in pagamento solo per il 2016, mentre per l’intero anno 2017 e i primi sei mesi del 2018, considerato che il trasferimento delle risorse avviene per rate semestrali, non è possibile prevedere i tempi di pagamento in quanto condizionati a loro volta dalla rendicontazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza.

che la Direzione dell’Istituto è impegnata a dare riscontro a quanto auspicato dalle Organizzazioni Sindacali.

Inoltre, smentisce la notizia che non è assolutamente a rischio la chiusura dell’Istituto, e sottolinea l’impegno e la collaborazione dell’Assessore alla Salute, l’onorevole Ruggero Razza e il suo staff, per la sensibilità e la disponibilità nel percorso di interlocuzione e lavoro condiviso finalizzato al rinnovo della convenzione.

L’Associazione Oasi Maria SS. di Troina ringrazia per l’impegno l’on. Elena Pagana, deputato locale all’ARS, continuamente al nostro fianco per la risoluzione di diverse criticità che, nel tempo, ci hanno tenuto bloccati. Ringrazia anche l’Assessore alla Famiglia, On. Maria Ippolito, la quale nonostante si sia insediata da poco, ha preso degli impegni seri per sbloccare l’arretrato nei confronti del nostro Istituto. Infine, un ringraziamento ai dipendenti dell’Istituto per il loro quotidiano impegno, nonostante le difficoltà del momento.