Consegnati i premi a 4 studenti che hanno elaborato una tesi di laurea su Troina

Cerimonia di consegna, ieri pomeriggio nella “Sala Miani” della Torre Capitania di via Conte Ruggero, del premio di 500 euro che il Comune ogni anno mette in palio per gli studenti che abbiano elaborato una tesi di laurea sulla storia e sul territorio di Troina.

Quattro i giovani universitari troinesi destinatari della borsa di studio, che hanno partecipato al terzo bando, riservato alle tesi elaborate nell’anno accademico 2016/2017:

– Valentina Conti – Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche – Corso di Laurea in Lingue e culture europee – Tesi di laurea: “Traduzione e commento di “Troina Fair” dal By – paths in Sicily di Eliza Putnam Heaton – La Sicilia Raccontata dalle viaggiatrici straniere”;

– Maria Roberta Giachino – Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Economia e Impresa – Corso di laurea in Economia Aziendale – Tesi di laurea: “La competitività delle aziende sanitarie: il caso Oasi Maria SS. e il vantaggio competitivo del “prendersi cura” ”;

– Angela Polizzi – Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali – Corso di laurea in Scienze Geologiche – Tesi sperimentale di laurea: “Azioni di pianificazione e prevenzione del rischio idro – geomorfologico nel Comune di Troina”;

– Giovanni Ruberto – Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Economia e Impresa – Corso di laurea in Economia Aziendale – Tesi di laurea: “Identità e vocazione nel marketing territoriale della Città di Troina”.

La cerimonia, che ha visto relazionare brevemente gli studenti sugli argomenti trattati nella tesi, è stata introdotta dall’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri, presente insieme al sindaco Fabio Venezia e al vice presidente del consiglio comunale Silvio Trovato, che ha spiegato: “Questa iniziativa scaturisce dall’attenzione che vogliamo dare ai nostri giovani, fornendo al tempo stesso un modo per far conoscere il nostro territorio, approfondirne le problematiche e creare i presupposti per il futuro. Crediamo infatti che il rilancio turistico – culturale della nostra città possa passare anche attraverso queste tesi”.

A consegnare il premio ai ragazzi, i cui elaborati saranno custoditi nella biblioteca comunale, a disposizione della comunità, il primo cittadino: “Si tratta di un premio modesto ma simbolico, che vogliamo consegnare a chi ha deciso di donare un momento importante della propria vita e della propria formazione alla nostra comunità. Troina è una città che punta sul valore del sapere e della conoscenza e, pertanto, riteniamo opportuno stimolare gli studenti a occuparsi del proprio territorio e dare il giusto riconoscimento a chi lo ha fatto con impegno, sacrificio e dedizione”.