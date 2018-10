Continua il soccorso dell’Esercito a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in provincia di Catania

Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta”, nelle prime ore della giornata odierna, hanno lasciato la loro sede di Palermo per portare soccorso agli abitanti di Scordia colpiti dall’alluvione che ha sommerso gran parte del centro abitato e delle limitrofe campagne.

Già da ieri, nelle prime ore dell’emergenza, l’Esercito è intervenuto con altro personale della brigata, proveniente dal 62° reggimento fanteria di Catania, ai quali si affiancheranno oggi i guastatori del 4° reggimento, con gli speciali mezzi per il movimento terra di cui sono dotati e accelereranno il ripristino della viabilità nelle zone colpite dai piovaschi temporaleschi.

I militari dell’Esercito, coordinati dal Comando Brigata Aosta di Messina, opereranno sino al termine della fase di emergenza, congiuntamente ai reparti dell’Aeronautica Militare che da ieri stanno concorrendo all’attività.

Le capacità tecniche del personale ed i mezzi in dotazione all’Esercito garantiscono il prezioso intervento in caso di pubblica utilità e per la tutela dell’ambiente. In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere ed all’elevata connotazione “dual-use” (capacità di cooperare con le autorità civili a favore della cittadinanza e quella espressa anche nei teatri operativi), operano a favore della comunità nazionale sia in caso di pubbliche calamità, sia per la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio italiano.