Da domenica 7 ottobre, chiusa l’autostrada A19 in direzione Palermo tra Enna e Ponte Cinque Archi

Nell’ambito dei lavori di manutenzione del viadotto Morello sull’A19 “Palermo-Catania” da domenica 7 ottobre sarà necessario effettuare l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato su alcune solette della carreggiata del viadotto già sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei lavori di potenziamento e adeguamento in corso sulla carreggiata opposta.

Come già avvenuto in precedenti occasioni per interventi analoghi, sarà possibile tenere aperta la corsia in direzione Catania, dal momento che i lavori interesseranno la sola corsia utilizzata per i veicoli diretti verso Palermo.

Per tutta la durata dell’intervento di manutenzione, che avrà termine entro giovedì 18 ottobre, tutti i veicoli diretti a Palermo potranno percorrere l’itinerario alternativo segnalato in loco con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna (km 119,500), percorrenza della strada statale 117bis “Centrale Sicula”, immissione sulla strada statale 121 “Catanese” in direzione Villarosa fino al km 126,000 ed immissione in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.