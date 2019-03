Dal 26 marzo verrà interrotta l’erogazione idrica in 8 Comuni ennesi

Dalle ore 8 del 26 marzo sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso per eseguire tre interventi di manutenzione in contrada Sparacollo in territorio Troina.

I Comuni dell’ennese nei quali sarà interrotta dell’erogazione idrica sono quelli di Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano, Piazza Armerina e Valguarnera.

Le forniture saranno riattivate nei tempi di seguito indicati: Comuni di Gagliano Castelferrato e Agira entro le ore 24 del 26 marzo; Comuni di Enna, Calascibetta e Asi di Mulinello entro le ore 8 del 27 marzo; Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera entro le ore 12 del 27 marzo; Comune di Barrafranca entro le ore 11 del 27 marzo.