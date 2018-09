Disavventura sulla sp 168 per il sindaco ed il comandante della Polizia municipale di Capizzi

Scampato pericolo per il sindaco di Capizzi, l’architetto Leonardo Principato Trosso e per il comandante della Polizia municipale, capitano Gaetano Calandra, che nel pomeriggio di oggi, di ritorno da una missione a Palermo, si sono trovati a percorrere la provinciale 168 in località Crocette pochi minuti prima che un grosso pino fosse abbattuto dal forte vento che incombeva nella zona, invadendo completamente la sede stradale e provocando un incidente.

Pronto l’intervento del sindaco e del comandante della Polizia municipale, che una volta avuta notizia di quanto accaduto, hanno informato il comandate della Polizia provinciale, colonnello Antonio Triolo ed il responsabile del servizio manutenzione Nino Savio, i cui interventi, rapidi e tempestivi con gli operatori stradali Lo Castro e Russo e dell’impresa Quintessenza Antonino, che ha messo a disposizione i mezzi meccanici, hanno consentito in tempi molto rapidi il normale ripristino della circolazione ed evitato il verificarsi di ulteriori incidenti stradali.