Discarica Cozzo Vuturo, il M5S presenta una denuncia alla procura di Enna

Il deputato regionale e componente della commissione Ambiente dell’Ars Giampiero Trizzino, in mattinata, ha effettuato un’ispezione nella discarica di contrada Cozzo Vuturo ad Enna, insieme a una delegazione di esponenti del M5S, composta dal senatore Fabrizio Trentacoste e dai consiglieri comunali del M5S ad Enna Davide Solfato e Cinzia Amato.

In seguito all’ispezione il M5S ha presentato una denuncia alla procura di Enna per inquinamento ambientale prodotto dal tritovagliatore mobile che si trova nella discarica.

“Musumeci sa che la Regione – afferma Trizzino – sta rilasciando autorizzazioni in deroga per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti di dimensioni superiori a quelli previsti nel Piano stralcio, che, fra l’altro, consente impianti su base provinciale e non per più Province?”. “L’impianto di Enna – fa sapere Trizzino – è talmente grande che l’impianto di Tmb (Trattamento meccanico biologico) dei rifiuti urbani sembra una cittadella. E’ una mega struttura capace di servire 500 mila abitanti, e dunque non solo Enna, ma anche Agrigento e Caltanissetta. Questo cozza con le indicazioni del Piano, Musumeci che dice? Lo sa?”. “E’ chiaro che non c’è né logica né pianificazione – conclude il parlamentare- così l’azione del Governo sul fronte rifiuti non serve a nulla”.