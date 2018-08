E’ Gaia Rigatuso di Gangi la Dama dei Castelli di Sicilia 2018

E’ la bellissima Gaia Rigatuso, rappresentante del Comune di Gangi, la nuova Dama dei Castelli di Sicilia 2018. Il concorso promosso dal Comune di Sperlinga, alla sua diciannovesima edizione, si è svolto il 16 agosto nella splendida cornice del Castello medievale incastonato nella roccia ed ha visto ancora una volta il Comune di Gangi conquistare la corona della “Castellana”.

A scegliere la giovanissima Gaia, 16 anni, studentessa del liceo scientifico di Gangi, con la passione per teatro e danza, è stata una giuria composta da 15 sindaci e una giuria tecnica che hanno valutato la bellezza, l’eleganza e il portamento delle 15 concorrenti che rappresentavano i Comuni provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Il sindaco di Gangi Francesco Migliazzo congratulandosi con la giovane Gaia ha detto: “Sono orgoglioso, ancora una volta Gangi ha messo in mostra le sue bellezze, questa è stata un’occasione per promuovere l’immagine del nostro Borgo Più bello d’Italia, non poteva esser fatta miglior scelta, un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Sperlinga che ogni anno ci ospita”.