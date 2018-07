Elena Pagana (M5S) eletta vice presidente vicario della commissione Statuto all’Ars

Il 17 luglio si è svolta la prima seduta della commissione Statuto all’Ars. Come primo atto si sono svolte le elezioni del presidente, dei vice presidenti e segretari.

Elvira Amata, parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, è il presidente della commissione Statuto, la commissione ha votato anche Elena Pagana, del Movimento 5 Stelle, come vice presidente vicario e Baldo Gucciardi, del Partito Democratico, come vicepresidente; Giuseppe Milazzo, capogruppo di Forza Italia, è il segretario. Il voto si è svolto tra polemiche e assenze pesanti. E Baldo Gucciardi, votato ed eletto nonostante fosse in congedo, non accetterà l’incarico.

La commissione ha lo scopo di studiare, elaborare ed esaminare le proposte di legge per la modifica e la revisione dello Statuto della Regione siciliana; dovrà predisporre una proposta organica di riforma dello Statuto da trasmettere al Parlamento.

Componenti della commissione sono: Cappello e Pagana (5Stelle); Pellegrino e Milazzo (FI); Gucciardi e Cracolici (Pd); Compagnone e Pullara (AeP); Savarino (DB); Figuccia (Udc); Amata (FdI); Tamajo (Sicilia Futura); Caronia (Misto).