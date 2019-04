Elezioni Europee 2019. Il candidato della Lega, Igor Gelarda, si presenta agli elettori di Calascibetta

Il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. Tra i primi a presentare la propria candidatura in provincia di Enna è il palermitano Igor Gelarda, candidato della Lega-Salvini Premier, che si è presentato in un incontro a Calascibetta.

Ad organizzare questa assemblea, Giuseppe Scialfa, responsabile per la provincia di Enna del comitato elettorale pro Igor Gelarda.

Nel corso di questo incontro con gli elettori xibetani si è parlato del governo nazionale, dei programmi futuri della Lega, del decreto sicurezza e di quota 100.

Inoltre si è messo in risalto anche i valori della famiglia tradizionale è della destra sovranista. “Questa assemblea – dice Scialfa – è stata utile per affrontare anche le difficoltà del territorio di Enna, dissestate e messo in ginocchio in questi ultimi 40 anni. Con una sanità locale in difficoltà, infatti i cittadini del territorio ennese sono costretti ad andare in altre province per ricevere cure adeguate”.

Gelarda ha potuto verificare in prima persona le difficoltà e le tematiche principali del territorio ennese ed in caso di elezione solleverà senz’altro queste problematiche a Bruxelles.