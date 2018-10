Enna, al Teatro Garibaldi convegno su sostenibilità e valorizzazione del Lago di Pergusa

“Sostenibilità e valorizzazione del Lago di Pergusa” è il tema del Convegno di Studi che si terrà al Teatro Garibaldi di Enna il 26 Ottobre 2018 alle ore 18:00. E’organizzato dall’Accademia Pergusea, presieduta da Nino Gagliano, dall’Ente Autodromo di Pergusa, diretto da Mario Sgrò e dal Libero Consorzio Comunale di Enna, retto dal commissario Ferdinando Guarino. Ai saluti istituzionali di Maurizio Dipietro, sindaco di Enna e di Maurizio Vincenzo Santangelo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguiranno gli interventi di Giovanni Tesoriere, Pro-Rettore Università Kore di Enna, e di Salvatore Requirez, storico e scrittore, che intratterranno l’uditorio rispettivamente su “Pergusa: volano di ricerca e studio” e “Pergusa: salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico”.

Nel corso dei lavori sarà presentato il volume dal titolo “Pergusa, dal Mito alla Modernità”, di Maurizio Oddo, professore associato Università di Enna ‘Kore’.

“Il prof. Maurizio Oddo – ha affermato Nino Gagliano – con questo suo ultimo lavoro, condotto con scientifica obiettività, dedica a Pergusa uno studio rigoroso articolato su varie discipline dello scibile, realizzando un approccio interdisciplinare che tiene conto del Mito, della Storia, dell’Archeologia e delle Scienze in modo da offrire proposte di più completa fruibilità del sito e suggerimenti forieri di opportune attività. La presentazione del volume – ha concluso – trova oggi la sua giusta collocazione per la valorizzazione di Pergusa e vuole essere uno sprone per assistere al dibattito sul futuro sviluppo della Conca Pergusina”.

Moderatore del convegno Dario Pennica, editore e giornalista. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Enna.

Salvatore Presti