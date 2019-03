Enna, alunni del Neglia-Savarese studiano l’acqua e vanno alla scoperta del torrente Torcicoda

Nell’ambito del progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “Tutti per l’Acqua. L’Acqua per Tutti!”, che l’Università “Kore” di Enna sta conducendo nelle Scuole, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Neglia-Savarese” di Enna, accompagnati dalle insegnanti Loredana Gravagno, Patrizia Pastorelli, Nuccia Bongiovanni, Angela Zarrelli, Nella Ciccione, Rosalba Inserra, Giusi Buscemi, Anna Giambarveri, Valeria Barbarino, Ilaria Venezia, Valeria Petralia e Agnese Perna (tirocinante della Kore), hanno visitato il torrente Torcicoda.

I bambini assieme alla biologa della Kore Rosa Termine, dopo le attività in classe, hanno potuto osservare da vicino il torrente e comprendere che esso, a pochi km da Enna Bassa, viene ripulito presso l’Impianto Comunale di Depurazione delle Acque Reflue di contrada Serieri per continuare la sua corsa verso il fiume Imera Meridionale e, poi, verso il Mar Mediterraneo. Gli scolari hanno potuto “scoprire” che il torrente passa vicinissimo alla loro Scuola e che rappresenta un importante corridoio ecologico tra il paesaggio collinare dell’entroterra ennese e (dopo essersi immesso nell’Imera) la pianura, fino alla spiaggia di Licata. I bambini, inoltre, hanno potuto ammirare diverse piante come la Cannuccia di palude, prezioso riparo per molti uccelli che vi nidificano come la Cannaiola.

Il Progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, voluto dalla Dirigente della Scuola Marinella Adamo, si concluderà il prossimo 18 marzo, presso la Sala “Cerere” di Enna, dove verrà celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua – 2019”, patrocinata dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione, dall’ARPA Sicilia, dal SIAS Sicilia, dal Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Enna, dal Comune di Enna, dalle Società ATO Idrico e AcquaEnna, da Enna Euno, dall’ASP 4 e dall’Accademia Pergusea.