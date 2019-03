Enna, arrestati dai carabinieri 12 soggetti, tra cui due nissorini, per traffico internazionali di anabolizzanti – VIDEO

All’alba del 12 marzo il reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri per la tutela della Salute di Roma, coadiuvato da oltre 200 militari dell’Arma dei Carabinieri della provincia di Enna e in tutto il territorio nazionale, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Enna, Luisa Maria Bruno, nei confronti di dodici persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Gli arrestati sarebbero indagati anche per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’indagine, brillantemente diretta per oltre due anni dal sostituto procuratore, Giovanni Romano (di recente scomparso) è scaturita dal monitoraggio dei social network e dei siti web utilizzati anche per la vendita on line di sostanze anabolizzanti e stupefacenti, ha consentito di individuare una fitta rete di soggetti dediti alla distribuzione sul territorio nazionale di tali sostanze.

Gli indagati risultavano utilizzatori massivi di mezzi di comunicazione telematici, nonché di strumenti di pagamento digitali, anche mediante identità artefatte, allo scopo di eludere eventuali controlli.

Gli stessi, inoltre, erano in diretto contatto con centri di distribuzione nelle province di Salerno, Lecce e Modena, nonché con altri soggetti pregiudicati e attivi nel medesimo traffico illegale. Gli approfondimenti sui canali di vendita hanno consentito di individuare anche collegamenti tra gli indagati e titolari o gestori di palestre, negozi di articoli per body builder e, in alcuni casi, giovani atleti non professionisti, quali utilizzatori ultimi delle pericolose sostanze anabolizzanti. Per tale motivo sono stati emessi anche 57 decreti di perquisizione domiciliare e personale, a carico di altrettanti soggetti.

I numerosi sequestri operati sul tutto il territorio nazionale, e le successive analisi chimico-tossicologiche effettuate sui campioni in parola nei laboratori dei carabinieri delle investigazioni scientifiche (RIS) di Roma e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, hanno consentito di riscontrare la produzione clandestina delle sostanze sequestrate, per la maggior parte di provenienza estera.

L’analisi dei flussi finanziari ha permesso inoltre, di tracciare transazioni internazionali verso la Bulgaria, la Slovacchia, la Polonia, la Romania e la Serbia, e di attivare i canali di cooperazione internazionali, ottenendo risultati estremamente positivi in termine di individuazione di soggetti e aziende, noti agli organi di polizia collaterali ed attivi nel traffico di anabolizzanti.

I sequestri, eseguiti nel corso di due anni di attività investigativa, hanno consentito di sottrarre dal commercio illecito circa 18.000 confezioni di sostanze dopanti e stupefacenti di cui circa 300 flaconi di sostanze stupefacenti (nandrolone), rinvenute all’interno di spedizioni postali individuate in tutta Italia, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

I venditori, nell’ambito del loro e-commerce illecito, dispensavano consigli e terapie su come assumere i farmaci vietati, redigendo veri e propri planning terapici, pur non avendo alcun titolo accademico o precipua competenza in materia.

E’ stato riscontrato che l’età media degli assuntori di tali pericolose sostanze oscillasse tra i 20 e i 40 anni, con rari casi di ultra sessantenni utilizzatori di sostanze dopanti per migliorare la loro forma fisica in previsione delle vacanze estive.

Questi i nomi degli arrestati: Andrea Sauro, 26 anni, nato a Leonforte, residente a Nissoria, Filippo Sauro, 29 anni, nato a Leonforte, residente a Nissoria, Michele Ricco, 33 anni, nato a Salerno, residente a Capaccio Paestum (SA), Rocco Bernardi, 33 anni, nato ad Agropoli (SA), residente a Capaccio Paestum (SA), Stefano Nunziato, 33 anni, nato a Savigliano (CN), residente a Melissano (LE), Daniele Morello, 32 anni, nato a Gallipoli (LE), residente ad Alezio (LE), Alessia Esposito, 29 anni, nata a Gallipoli (LE), Andrea Roca, 37 anni, nato a Modena, residente a Serramazzoni (MO), Ezio Cadeggianini, 58 anni, nato a Pavullo nel Frignano (MO), Rocco Pittelli, 31 anni, nato a Soverato, residente a Soverato (CZ) e Massimo Margiotta, 38 anni, nato ad Asti.