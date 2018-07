Enna, arrestato dalla Polizia di Stato un uomo, dovrà scontare 8 mesi ai domiciliari

Nella giornata del 26 luglio, gli uomini della squadra mobile di Enna hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, a carico del 46 enne Filippo Garofalo, in seguito alla sentenza, emessa nell’ottobre 2016, con la quale l’ennese è stato condannato dal Tribunale di Enna, alla pena della reclusione per 6 mesi e di arresto per 2 mesi ed alla multa di 400 euro, in quanto riconosciuto colpevole di reati contro il patrimonio, truffe commesse con mezzi informatici.

La vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il Garofalo è così giunta alla sua conclusione, con una condanna che l’ennese dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare per un periodo di 8 mesi, come da provvedimento esecutivo notificato dagli uomini della squadra mobile di Enna.