Enna, Campione (Forza Italia): “Massima collaborazione e No all’eventuale depotenziamento della nostra rete ospedaliera”

“No all’eventuale depotenziamento della rete ospedaliere di Enna, nello specifico dei presidi sanitari di Nicosia, Leonforte Piazza Armerina ed Enna, attualmente sono in fase di definizione alcune scelte strategiche per la sanità del nostro territorio, Forza Italia ritiene opportuno il potenziamento della rete garantendo ai cittadini il diritto all’assistenza e alla salute, le diverse unità operative devono garantire il massimo dei servizi tenuto conto che il nostro territorio ha delle caratteristiche orografiche particolari e le nostre strade attualmente sono in pessime condizioni strutturali, l’impegno di Forza Italia sarà fermo e intransigente affinché siano mantenuti gli standard qualitativi e la valorizzazione delle professionalità e degli operatori impegnati nei servizi sanitari, mi auguro che il nostro territorio possa essere garantito nei suoi servizi essenziali, attualmente il tavolo tecnico-politico che ha come obiettivo quello di trovare una ottimizzazione delle risorse e dei servizi non deve esaurire il suo compito ma deve recepire la fattibilità delle proposte territoriali e le proposte politiche, manifesto alle amministrazioni locali e alla direzione sanitaria la mia piena disponibilità e dell’ intera segreteria provinciale per un maggiore raccordo con le istituzioni regionali, sono fiducioso che l’ Assessore Regionale Razza saprà fare scelte oculate e rispettose dei territori.“

Lo rende noto il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione.