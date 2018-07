Enna, concluso il progetto “Mens sana in corpore sano”

Con una grande festa giovedì scorso 5 luglio presso il Centro di Accoglienza Santa Lucia e che ha coinvolto tutti gli ospiti della struttura si è concluso il progetto “Mens Sana In Corpore Sano” promosso dall’associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Pino Castellano, capofila del progetto, in partenariato con il Centro d’accoglienza Santa Lucia, l’Associazione Innova Civitas, l’Avis Comunale e il Movimento Difesa del Cittadino e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il progetto è stato un’occasione di integrazione e interscambio generazionale fra gli anziani ospiti, i familiari e i giovani volontari delle associazioni coinvolte. E’ stato rivolto agli anziani ospiti del Centro Accoglienza Santa Lucia che è stato il sito dove si sono svolte tutte le attività in particolare 4 laboratori con momenti ricreativi che hanno visto coinvolti anche i famigliari dei beneficiari. Per contattare l’associazione Luciano Lama ed avere notizie sulle sue attività si può telefonare allo 0935/533211 – 336400471. Ulteriori informazioni sul sito internet www.associazionelucianolama.it.

