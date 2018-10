Enna, convegno su Sostenibilità e Valorizzazione del Lago di Pergusa e presentazione del volume “Pergusa, dal Mito alla Modernità” di Maurizio Oddo

Al Teatro Garibaldi di Enna venerdì 26 Ottobre 2018, alle ore 18:00, si terrà il Convegno di Studi sul tema “Sostenibilità e valorizzazione del Lago di Pergusa” E’organizzato dall’Accademia Pergusea, presieduta da Nino Gagliano, dall’Ente Autodromo di Pergusa, diretto da Mario Sgrò e dal Libero Consorzio Comunale di Enna, retto dal commissario Ferdinando Guarino. Ai saluti istituzionali di Maurizio Dipietro, sindaco di Enna e di Maurizio Vincenzo Santangelo, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguiranno gli interventi di Giovanni Tesoriere, Pro-Rettore Università Kore di Enna, e di Salvatore Requirez, storico e scrittore, che intratterranno l’uditorio rispettivamente su “Pergusa: volano di ricerca e studio” e “Pergusa: salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico”. Inoltre si avrà la presenza di Nino Vaccarella, pilota della Ferrari, socio fondatore del sodalizio, nato dieci anni fa.

Nel corso dei lavori sarà presentato il volume dal titolo “Pergusa, dal Mito alla Modernità”, di Maurizio Oddo, architetto e docente presso l’Università di Enna ‘Kore’. “Il prof. Maurizio Oddo – ha affermato Nino Gagliano – con questo suo lavoro, condotto con scientifica obiettività, dedica a Pergusa uno studio rigoroso articolato su varie discipline dello scibile, realizzando un approccio interdisciplinare che tiene conto del Mito, della Storia, dell’Archeologia e delle Scienze in modo da offrire proposte di più completa fruibilità del sito e suggerimenti forieri di opportune attività”. La presentazione del volume trova oggi la sua giusta collocazione per la valorizzazione di Pergusa e vuole essere uno sprone per assistere al dibattito sul futuro sviluppo della Conca Pergusina.

Moderatore del convegno Dario Pennica, editore e giornalista. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Enna.

Salvatore Presti