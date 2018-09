Enna, grande partecipazione alla XLI Convention del Distretto Italia-San Marino

L’Aula Magna della Kore, affollata da quasi 500 persone, tra autorità Kiwaniane, delegati ed ospiti, ha fatto da degna cornice, il 2 settembre scorso, alla proclamazione di Maura Magni, del KC di Varese, a Governatore eletto per l’anno sociale kiwaniano 2019 – 2020.

Avvocato, più volte presidente del Kiwanis Club Varese (nel 2010 e nel 2012), ha rivestito la carica di Luogotenente Governatore nell’anno sociale 2015 – 2016 (Divisione 15 Lombardia – Liguria). Una lunga ovazione da parte di tutti i presenti ha salutato la sua elezione in seguito ai risultati della votazione comunicati dal Governatore in carica Giuseppe Cristaldi.

Dopo il “Passaggio delle Consegne” tra il Governatore uscente, Giuseppe Cristaldi, e il subentrante Franco Gagliardini e prima delle conclusioni dei lavori sono stati consegnati vari riconoscimenti ai Club che hanno raggiunto gli obiettivi dei Services Internazionali e del Distretto Italia.

“E’stata la Convention più partecipata degli ultimi 30 anni” ha detto il Governatore Cristaldi. Prima che si spegnessero le luci della 41esima Convention, il Governatore ha chiamato sul palco il presidente del Kiwanis Club di Enna, Giuseppe Restivo, al quale ha esternato la gratitudine di tutto il Distretto per l’accoglienza avuta in questi tre giorni d’intenso lavoro congressuale. “Ottima organizzazione per questa 41esima Convention – ha commentato infine il Governatore – e interessanti le escursioni nel centro storico di Enna, Morgantina (Aidone), e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, che ci hanno consentito di scoprire le zone interne dell’Isola, tra le più ricche di storia e di cultura della Sicilia”. Molto gradita è stata infine la visita all’Outlet di Dittaino/Agira, nell’ultima giornata della Convention, da parte dei convegnisti e ospiti, i quali hanno potuto così trascorrere qualche ora di relax e shopping. “Un grazie particolare – ha detto il presidente Restivo – va alla Direzione del Villaggio Commerciale che con cordialità e cortesia ha accolto il numeroso gruppo Kiwanis”.

Salvatore Presti