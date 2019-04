Enna, il 10 aprile verrà presentato il libro “Il principe mirabile”

Nell’ambito della X edizione della Festa del Libro e della Lettura, mercoledì 10 aprile alle ore 18:00, presso il Caffè Letterario Al Kenisa, presentazione del romanzo storico “Il Principe Mirabile”, StreeLib edizioni, scritto da Monica Serra, pubblicato con lo pseudonimo di Adelasia Rami. L’evento è organizzato dall’Associazione “La Rupe-Officina Medievale”, diretta da Ivana Antinoro, con la collaborazione della Società Dante Alighieri, Comitato di Enna, presieduto da Rocco Lombardo. Il romanzo s’ispira alla vita dell’imperatore Federico II di Svevia, narra la straordinaria vicenda di un Re destinato a diventare Imperatore, una personalità illuminata della prima metà del XIII secolo, che cambiò per sempre il corso della storia, e del suo amore per una donna, Bianca Lancia, vissuta all’ombra di un Impero, una storia di misteri celati nel silenzio di una abbazia. È un viaggio all’interno di una Corte unica al mondo dove l’Occidente incontra l’Oriente, diventando luogo di culture e lingue differenti.

L’autrice, Monica Serra, originaria della Basilicata ma residente ad Assisi (PG), si è diplomata in scenografia presso l’Accademia delle BB.AA. di Perugia. Dopo varie esperienze nel Teatro ha iniziato a lavorare nel cinema ricoprendo i ruoli di responsabile del dipartimento artistico per la Pre/Post e Concept Artist designer e costumista. Specializzatasi in Storia dell’Arte Medievale, è stata consulente iconografica per film TV quali “San Francesco d’Assisi” per Canale5 e di “Ulisse”, Rai3, a cura di Alberto Angela. Al suo attivo varie consulenze storico/iconografiche in film di prestigio e di successo, quale la collaborazione con Gianluca Dentici, Premio Oscar per “The Giungle Book”. Monica Serra è stata responsabile del corso monografico sull’Arte e Storia Federiciana presso la Cattedra d’Arte Medievale dell’Università degli Studi di Perugia. Oltre a “Il Principe Mirabile” ha pubblicato altri due romanzi storici: “Perugia e l’Unità d’Italia” e il “Soffio del vento”. È vincitrice del “Premio Romanzo Storico”, bandito dal dipartimento delle culture comparate dell’Università per stranieri di Perugia, con il libro “Il Principe Mirabile”, romanzo ispirato alla vita dell’imperatore Federico II di Svevia.

Colloquieranno con la scrittrice Bruno Maddalena e Ivana Antinoro. Letture di pagine scelte a cura di Officina Medievale con Ivana Antinoro, Giuliana Bellante, Dario Di Dio, Luigi Di Pasquali, Antonio Messina, Dora Milanesi. Figuranti in costumi medievali arricchiranno “la scena” della location, l’Al Kenisa, già di per sé suggestiva. Il libro è disponibile nelle librerie e in tutti i bookstones on line.

Salvatore Presti