Enna, il 20 ottobre si terrà il seminario “La Fatturazione Elettronica”

“La Fatturazione Elettronica” è il titolo del Seminario che si terrà ad Enna sabato 20 ottobre 2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso la Camera di Commercio di Enna.

L’evento è stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna e dall’Associazione Nazionale Commercialisti di Nicosia ed Enna.

“Dal 1° gennaio 2019, entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati, ed il Seminario, afferma il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna Fabio Montesano, ha l’obiettivo di illustrare il quadro normativo di riferimento, gli adempimenti richiesti in tema di fatturazione elettronica e soprattutto le modalità con cui affrontare questo passaggio obbligatorio, scegliendo servizi esterni dedicati, per affrontare il cambiamento in maniera semplice, con tutte le garanzie di soluzioni efficaci e a norma di legge”.

“Il convegno che si terrà sabato, afferma il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti di Nicosia ed Enna Salvo Burrafato, si pone come obiettivo di fornire gli strumenti e il know-how necessari per gestire al meglio, in modo semplice e in sinergia con i propri clienti, questa nuova sfida che la tecnologia digitale ha lanciato al comparto professionale dei Commercialisti.

Nell’ultimo decennio la tecnologia digitale ha sempre più interessato gli studi dei Commercialisti, i quali hanno dovuto, via via, innovare processi e strategie organizzative rivoluzionando le attrezzature tecnologiche e i relativi software, l’organizzazione, la formazione e la gestione delle proprie risorse umane.

In queste dinamiche di riorganizzazione innovativa e strategica dello studio professionale del Commercialista, oggi la normativa impone una nuova sfida digitale: “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA”.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.