Enna, inaugurazione di un’aula per le audizioni protette presso il comando provinciale dei Carabinieri

Si il 6 dicembre, alle ore 11,00, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna l’inaugurazione di un’aula per le audizioni protette realizzata dal Club di Enna del Soroptimist International d’Italia nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé“, alla presenza del Comandante Provinciale dei carabinieri di Enna, tenente colonnello Saverio Lombardi, della presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, Patrizia Salmoiraghi, della presidente del Club di Enna di Soroptimist, Anna Vasquez, del vice prefetto vicario, Michela La Iacona, sostituto procuratore della Repubblica, Giovanni Romano e delle altre autorità civili e militari cittadine intervenute, oltre alle rappresentanti dei club siciliani di Soroptimist.

La stanza, diciottesima inaugurata in Sicilia grazie alla collaborazione del Soroptimist International con l’Arma dei Carabinieri, si innesta in un importante percorso di tutela per le donne e i bambini vittime di violenza ed è stata realizzata, avendo cura di arredarla con mobili, piante e colori particolarmente tenui e distensivi, al fine di creare quanto più possibile un ambiente rassicurante e confortevole dove sentirsi a proprio agio durante le fasi iniziali di un percorso di accompagnamento e vicinanza a chi ha subito una violenza.