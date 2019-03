Enna, l’Accademia Pergusea organizza una conferenza sul Viaggio in Sicilia e Soggiorno a Castrogiovanni del cardinale John Henry Newman

Nella sala annessa alla chiesa di San Cataldo, recentemente intitolata a Mons. Gioacchino Varisano (1759 – 1840), parroco e accademico perguseo, si terrà, domani, domenica 10 marzo, alle ore 17:00, la conferenza dell’illustre teologo Mons. Rino La Delfa sul viaggio in Sicilia del cardinale John Henry Newman, teologo e poeta inglese, vissuto nell’ ‘800, che si convertì dall’anglicanesimo al cattolicesimo.

“Il cardinale Newman – ricorda Nino Gagliano presidente dell’Accademia Pergusea, organizzatore dell’incontro – soggiornò nel 1833 a Castrogiovanni per quasi tre settimane, in via San Giuseppe, ospite della famiglia patrizia Restivo-Marchese. Nell’occasione ammireremo due preziosi volumi della Bibbia, donate dall’alto prelato al momento del commiato, in possesso dell’accademico Ferruccio Attilio Bruno, uno degli eredi della famiglia ennese che l’ospitò”.

L’Accademia ha in animo di collocare una targa nella parete della casa dove soggiornò – tra via San Giuseppe e via Roma – in ricordo del soggiorno del Cardinale, beatificato da Papa Benedetto XVI.

Salvatore Presti