Enna, M5S, Io sono Plastic Free

Si chiama “Io sono plastic free” la nuova campagna di sensibilizzazione del M5S a tutela dell’ambiente, per un uso consapevole della plastica, che il “meet up di Enna”, cioè il gruppo politico ennese rappresentativo del Movimento 5 Stelle in loco, ha proposto nella mattina del 15 sul Viale Diaz, vicino alla scuola “De Amicis”, in occasione della fiera di settembre. Presente, accanto ai due consiglieri comunali Solfato e Amato, anche il senatore Fabrizio Trentacoste.

Gli attivisti hanno, dunque, chiesto ai passanti di trasferire gli acquisti effettuati in fiera dalla propria busta di plastica in una sporta di stoffa loro concessa gratuitamente. L’occasione è servita per distribuire dei volantini e dare indicazioni anche a voce per spiegare quanto sia più semplice di quello che si possa pensare contribuire con piccoli accorgimenti a ridurre l’uso della plastica monouso, sia dentro che fuori casa.

In linea con le direttive del ministro dell’ambiente Sergio Costa, che ha dichiarato guerra alla plastica, in particolare a quella “usa e getta”, i due rappresentanti al consiglio comunale, Davide Solfato e Cinzia Amato, hanno presentato una mozione al sindaco di Enna per chiedere un impegno a rendere anche Enna “plastic free”, iniziando dal liberare gli uffici comunali dalla plastica, mozione che verà discussa durante i prossimi consigli.