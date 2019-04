Enna, Mario Zamma in “Sbussolati !” in scena al Teatro Garibaldi

Nuovo appuntamento domenica 14 aprile (con inizio alle ore 18,30) con “Voci di Sicilia”, la rassegna di teatro comico organizzata dalla Cooperativa Olimpo (direttore artistico Peppe Truscia) con il patrocinio del Comune di Enna.

A salire sul palco del Teatro Garibaldi di Enna l’attore comico di fama nazionale Mario Zamma che porterà in scena il suo spettacolo “Sbussolati!”, varietà comico-musicale scritto e diretto da Roberto D’Alessandro.

Attraverso la formula del varietà, con una serie di monologhi dalla sferzante ed irriverente ironia, arricchiti da suggestivi momenti musicali, Zamma affronta lo “sbussolamento” dei nostri tempi: l’amore, la famiglia, la cultura, la società e la politica, visti attraverso la lente dell’irresistibile comicità dell’artista irpino, per ridere insieme e riflettere di una modernità così spesso indecifrabile.

Si legge nella sinossi dello spettacolo, prodotto da Good Mood di Nicola Canonico: “A volte bisogna perdersi, per ritrovarsi, dicono i saggi. Ma quando a perdersi è un’intera società, come si fa a ritrovare un sentiero sicuro? E dove ci sta portando quest’epoca senza più una bussola?”.

A questi interrogativi prova a rispondere, con leggerezza ed ironia, proprio Mario Zamma, attore caratterista, musicista, imitatore e “rumorista”, una delle anime del Bagaglino, eclettico e versatile artista, protagonista di innumerevoli successi televisivi e teatrali.

“Sbussolati!” è un appuntamento imperdibile non solo per coloro che già conoscono l’incredibile talento di Zamma, ma anche e soprattutto per le persone che fino ad oggi non hanno ancora avuto l’occasione di scoprirlo.

Biglietti: Platea € 16,00, Palchi centrali € 14,00, Palchi laterali e Galleria € 12,00. Sono previste riduzioni per vecchi abbonati, associazioni, clubs service, Cral, over 65 ed universitari. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.