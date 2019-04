Enna, Musica Ribelle Aleteia sabato 6 aprile propone il workshop gratuito: “L’uso della canzone nella riabilitazione psichiatrica”

Il 6 aprile Musica Ribelle Aleteia, apre le porte per il workshop gratuito “L’uso della canzone nella riabilitazione psichiatrica”, un incontro formativo ma anche conoscitivo dove sarà presentata l’offerta formativa dell’unica scuola di Musicoterapia ad orientamento cognitivo complesso in Sicilia. Al centro dell’interessante evento-studio, il progetto realizzato da Psicantria, l’associazione culturale nata per divulgare il tema della malattia mentale e del disagio psichico nella società, che offre come metodo terapeutico di lavoro la Canzone. L’associazione modenese è nata per volere di Gaspare Palmieri (in arte Gappa), psichiatra e cantautore, autore di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e il collega Cristian Grassilli, psicoterapeuta e cantautore protagonisti del workshop.

La musicoterapeuta, come più volte spiegato dal direttore della Scuola Aleteia il professore Tullio Scrimali, è una professione in divenire, ricca per questo di sfumature e contemplata in molteplici contesti socio – sanitari. La giovane scuola di specializzazione, a tre anni dalla sua nascita, ha arricchito la propria formula didattica con giovani ed affermati docenti noti nel panorama della musicoterapia italiana ed europea. Un percorso altamente professionalizzante quello proposto nel capoluogo più alto d’Italia, cui sarà possibile iscriversi entro maggio 2019.

Il workshop, nell’auditorium “Vittorio Guidano” in via Dante n°1, avrà inizio alle 10,30 e terminerà alle 18,30.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per attività formative.