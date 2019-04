Enna, nella “Casa di Giufà” verrà presentato il libro “E’ la stampa, bellezze !” scritto da 17 giornaliste siciliane

Il Kiwanis e il cantautore Mario Incudine, martedì 9 aprile alle ore 17:30, presso la Mediateca comunale di Enna Bassa, presenteranno il libro “E’ la stampa, bellezze”. L’iniziativa del Club Kiwanis di Enna, presieduto da Nella Pavone, rientra nell’ambito de “La Festa del Libro e della Cultura” che inizierà quest’anno l’8 aprile, per concludersi sabato 13. Il volume, scritto da Pierelisa Rizzo insieme ad altre sedici colleghe giornaliste, narra momenti di vita e di carriera vissuta: gli inizi, gli ostacoli, i compromessi, le rinunce, ma anche le vittorie, le passioni, gli amori, quel “certo non so che” che le obbliga a non staccare l’orecchio dal telefono e dalla tastiera del loro computer. Un rapporto viscerale che lega le giornaliste al loro mestiere. È un libro piacevolissimo da leggere, dove tante storie s’incrociano, storie di donne che hanno la passione di scrivere…e scrivere è una malattia quasi una dipendenza, è la voglia di raccontare.

Pierelisa Rizzo, ennese, 50 anni, due figlie, da molti anni giornalista professionista, laureata in giurisprudenza all’Università di Catania e in Scienze della Comunicazione alla “Kore”, per oltre dieci anni si è scommessa nella TV locale Tele Enna. Scrive da oltre 20 anni per il Giornale di Sicilia ed è corrispondente per l’Ansa, come free lance. È impegnata nel sociale con la cooperativa “Filo Dritto”, un’associazione nata dentro il carcere “Luigi Bodenza” di Enna. La sua passione è fare la giornalista ma da qualche anno ha una enoteca con ristorante, la Tommys Wine, che gestisce con il suo compagno Tommaso.

Con Pierelisa Rizzo le autrici del volume sono: Alessandra Bonaccorsi, Donata Calabrese, Maria Teresa Camarda, Jana Cardinale, Federica Di Gloria, Ambra Drago, Giada Drocher, Sandra Figliolo, Laura Grimaldi, Giada Lo Porto, Isabella Napoli, Giusi Parisi, Paola Pottino, Laura Spanò, Daniela Tornatore, Simonetta Trovato.

Il ricavato della vendita sarà devoluto all’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro. Il volume, uscito a fine gennaio di quest’anno (Leima Edizioni, Palermo), è stato presentato a Palermo nel febbraio scorso alla Reale Fonderia La Cala ed è già disponibile nelle librerie della città.

Salvatore Presti