Enna, per Voci di Sicilia al via con “I Corteggiatori” della compagnia “DeLoi”

Al via venerdì 14 Dicembre al Teatro Garibaldi di Enna (con inizio alle ore 20,30) l’ottava edizione di “Voci di Sicilia”, la rassegna di teatro comico organizzata dalla Cooperativa Olimpo (direttore artistico Peppe Truscia) con il patrocinio del Comune di Enna. In scena “I Corteggiatori”, commedia comica scritta da Vito De Girolamo e Carlo Loiudice che sarà portata sul palco dalla compagnia di Lucera “DeLoi” con protagonisti proprio De Girolamo e Loiudice.

Si tratta di un gradito ritorno ad Enna per i due attori pugliesi (in cartellone nella settima edizione di Voci Sicilia in uno spettacolo insieme a Nathalie Caldonazzo). In scena una commedia d’autore fatta di dialoghi serrati e battute coinvolgenti, che riporta alla memoria la migliore tradizione della commedia dell’arte. Uno spettacolo interamente dedicato all’amore (con citazioni tratte da un vasto repertorio poetico che va da Alda Merini a Pablo Neruda) in cui poesia e umorismo si legano perfettamente in un gioco ricco di colpi di scena.

La commedia “I Corteggiatori” è stata già rappresentata con successo anche all’estero (Berlino, Amsterdam e Parigi). E’ stata, inoltre, selezionata per “In Scena! Italian Theater Festival New York 2014”.

Qualche cenno sugli autori ed attori.

Vito De Girolamo ha collaborato per diversi anni con la compagnia teatrale “Cerchio di Gesso” come attore in vari spettacoli. Attualmente è in scena anche con “Iliade, 51 giorni della guerra di Troia”, spettacolo di cui ha curato anche la drammaturgia. È direttore artistico e fondatore del contenitore culturale Galleria Manfredi di Lucera. Oltre all’attività teatrale, ha maturato negli anni varie esperienze come conduttore radiofonico e televisivo per programmi di intrattenimento e divulgazione scientifica. Ha svolto anche il ruolo di presentatore in numerosi eventi di moda e serate di piazza.

Carlo Loiudice è stato anch’egli uno dei membri principali della compagnia teatrale “Cerchio di Gesso” ed ha lavorato insieme ai registi Carlo Formigoni, Gianluigi Gherzi e Simona Gonella in oltre trenta spettacoli rappresentati in tutta Italia e in diverse città d’Europa. Nel Maggio 2011 si trasferisce a Berlino. A Settembre 2011 ha fatto parte del Mica Moca-Project dando vita a “Oltre il Regno – Studio Primo”, monologo ispirato all’opera di Dino Buzzati e presentato anche al Norwich & Norfolk Festival (in Inghilterra) e al Kana Theater di Stettino (in Polonia). È attualmente impegnato in numerosi progetti teatrali all’estero.

Si ricorda che è ancora aperta la campagna abbonamenti relativa all’ottava edizione della rassegna “Voci di Sicilia”. Abbonamenti: Platea € 90,00, Palchi centrali € 80,00, Palchi laterali e Galleria € 70,00. Biglietti: Platea € 16,00, Palchi centrali € 14,00, Palchi laterali e Galleria € 12,00. Sono previste riduzioni per vecchi abbonati, associazioni, clubs service, Cral, over 65 ed universitari. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.